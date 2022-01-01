Malkara'da aranan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Malkara'da aranan 3 şüpheli yakalandı

Malkara'da aranan 3 şüpheli yakalandı
AA / Ömür Çolak - Haberler | Güncel

Malkara ilçesinde yılbaşı denetimlerinde aranan 3 şüpheli yakalandı.

Malkara ilçesinde yılbaşı denetimlerinde aranan 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dolayısıyla denetimlerde bulundu, bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı, silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

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