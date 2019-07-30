Malkara'da anız yangını

Malkara ilçesinde çıkan yangında 350 dönüm anız tarlası ile dere içindeki kavak ağaçları yandı.

Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi sınırları içindeki bir tarlada başlayan yangın rüzgarında etkisi ile büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Arazözleri ile Malkara İtfaiyesi araçları sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında 350 dönüm biçilmiş anız tarlası ile tdere içindeki kavak ağaçları yandı.

Kaynak: AA