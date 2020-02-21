Malkara'da "Ambalaj ve Paketleme" kursu açıldı

21.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:52

Malkara İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından istihdama yönelik "Ambalaj ve Paketleme" kursu açıldı.



Malkara ilçesinde faaliyet gösteren bir gıda işletmesi tesislerinde düzenlenen kursta, usta öğreticiler Ferit Çokal peynir üretiminde, Duygu Çokal ise ambalaj ve paketlemede görev alıyor. Kurs süresince peynir üretiminde 51, ambalaj ve paketlemede 56 kursiyere teorik ve uygulamalı olarak hijyen ve iş güvenliği konularında eğitim veriliyor.



Kurslarla ilgili yapılan açıklamada, "Teorik gelişmeler, yeni çalışma ortamlarına bireylerin eğitim yoluyla hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. Halkımızın ilgi, istek ve talepleri doğrultusunda istihdama yönelik kursları açmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA