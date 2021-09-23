MALKARA'DA 87.750 METREKARELİK SATHİ KAPLAMA YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI - Haberler
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MALKARA'DA 87.750 METREKARELİK SATHİ KAPLAMA YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Habermetre - Haberler | Toplum
MALKARA'DA 87.750 METREKARELİK SATHİ KAPLAMA YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından 2021 faaliyet programı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Malkara- Hayrabolu arasındaki yol ile Malkara İlçesi Ahmetpaşa Mahallesi, Yaylaköy Mahallesi ve Yaylagöne Mahallesi arası bağlantı yollarında başlatılan sathi kaplama yol yapım çalışması tamamlandı. 13. 500 metre uzunluğa, 6, 5 metre genişliğe sahip olan yolda toplam 87. 750 metrekarelik sathi kaplama yol yapımı tamamlanmış oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda da il genelinde çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Malkara ilçemizde sathi kaplama çalışmalarını tamamladığımız bağlantı yollarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Haber: MALKARA'DA 87.750 METREKARELİK SATHİ KAPLAMA YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI - Haberler
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