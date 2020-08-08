Malkara'da 840 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi Malkara'da ormanlık alanda bulunan 840 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.

Malkara'da ormanlık alanda bulunan 840 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çingen Korusu Mevkinde, ormanlık alanda, Hint keneviri bitkisi ekili olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri tarafından toplanan Hint keneviri yakılarak imha edildi.

Kaynak: AA