Malkara'da 840 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Malkara'da 840 kök Hint keneviri ele geçirildi

Tekirdağ'da Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ormanlık alanda 840 kök Hint keneveri ele geçirildi.

Malkara'da 840 kök Hint keneviri ele geçirildi
08.08.2020 09:58 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:02

Tekirdağ'da Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ormanlık alanda 840 kök Hint keneveri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmetpaşa Mahallesi Çingen Korusu mevkiindeki ormanlık alanda Hint keneviri ekili olduğu bilgisini alan Malkara İlçe Jandarma ekibi, bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan geniş çaplı arama sonrası ormanlık alanda 840 kök Hint keneveri ele geçirildi.

Uyuşturucu ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen kenevir bitkileri, jandarma ekiplerince tek tek yerinden sökülerek imha edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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