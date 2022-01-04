Malkara'da 800 litre sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 800 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da geçtiğimiz aralık ayında sahte içki zehirlenmeleri ve sonrasında ölüm vakalarının yaşanması üzerine il genelinde sahte içkiye yönelik sıkı operasyonlar başlatıldı. Jandarma ekiplerince, Malkara ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 800 litre sahte içki ele geçirilirken, olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

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