Malkara'da 8 göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde polisin yaptığı uygulamada yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında olan 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri kaçırmak için organizatörlük yaptığı belirlenen C.G. (40) ise tutuklandı.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri 34 BPC 509 plakalı aracı durdurup arama yaptı. Aramada araç içinde yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak için Yunanistan sınırına gittikleri belirlenen 3 Pakistan ile 5 Bangladeş uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı, göçmenlere organizatörlük yapan C.G. gözaltına aldı.

Şüpheli C.G., emniyetteki soruşturmasının ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Göçmen ise Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



Kaynak: DHA

- Tekirdağ