Malkara'da 8 bin balya saman alev alev yandı
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Malkara'da 8 bin balya saman alev alev yandı

Malkara'da 8 bin balya saman alev alev yandı Yangında kundaklama şüphesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftçiye ait istiflenmiş yaklaşık 8 bin balya saman alev alev yandı.

24.08.2020 07:09 | Son Güncelleme: 24.08.2020 07:34

Malkara'da 8 bin balya saman alev alev yandı

Yangında kundaklama şüphesi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftçiye ait istiflenmiş yaklaşık 8 bin balya saman alev alev yandı. İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, yangının kundaklama olabileceğini öne sürdü.

Malkara ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki İshakça Mahallesi'nde Mustafa Dinç'e ait istiflenmiş yaklaşık 8 bin balya saman alev aldı. Çavuşköy Mahallesi'nden de görülen yangını İshakça'ya dönen vatandaşlar fark etti.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, balyalar kullanılamaz hale geldi.

Dört bir taraftan yanıyordu

Olay yerinde konuşan İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, "Bana da yangın var diye telefon gelince apar topar olay yerine geldim. Baktık ki dört taraftan da yanıyor. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz ama kundaklanmış gibi bir hal gösteriyor. Çünkü dört bir tarafı da alev alev yanıyordu. Burada çiftçimizin alın teri var sonuçta o balyaların oraya konulmasında bir emek var. Dinç ailesine ve köy halkımıza büyük geçmiş olsun diyorum" dedi.

Mal sahibi Mustafa Dinç ise, hiç kimseyle bir alıp veremediği olmadığını ifade ederek, zararının yaklaşık 200 bin lira civarında olduğunu kaydetti.

Malkara İlçe Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malkara'da 8 bin balya saman alev alev yandı

Kaynak: İHA

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