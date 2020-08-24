Malkara'da 7 bin saman balyası yandı Malkara'da 7 bin saman balyası yandıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir çiftlikte istiflenmiş 7 bin saman balyası çıkan yangında kül oldu.

Malkara'da 7 bin saman balyası yandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir çiftlikte istiflenmiş 7 bin saman balyası çıkan yangında kül oldu.

Olay, saat 03.00 sıralarında, ilçeye bağlı İshakça mahallesinde meydana geldi. Çiftçi Salih Dinç'e ait çiftlikte istiflenmiş saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 bin TL değerinde 7 bin saman balyası kül oldu. Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

İshakça Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, yangın sonucu zararın büyük olduğunu belirterek, 'Yangın, gece saat 03.00 sıralarında çıktı. Hemen yangın itfaiye ekiplerine bildirildi ve mal sahiplerine haber verildi. Yangında zarar çok büyük. Şuanda burada yanan 7 binden fazla yanan balya var. Mal sahibinin iddiası sabotaj olduğu yönünde. Balyaların her taraftan yanmayla başladığını söylüyorlar. Mal sahiplerine geçmiş olsun diliyorum' dedi.

Kaynak: DHA