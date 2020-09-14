Malkara'da 600 haneye aşure dağıtıldı Malkara ilçesinde yaklaşık 600 haneye aşure dağıtımı yapıldı.

Malkara ilçesinde yaklaşık 600 haneye aşure dağıtımı yapıldı.

Yaylagöne Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneğince köy okulu bahçesinde "Aşure Günü" etkinliği düzenlendi.

Sabah aşure kazanlarının imece usulü kaynatılması, içeriğinin hazırlanması, pilavların pişirilmesi ve pilav ile aşurenin kutulara doldurulması çalışmasında, dernek üyeleri ve köyün yaşlıları görev aldı.

Köy sakinlerinden 78 yaşındaki Melek Çalışkan aşure duasını yaptı.

Daha sonra aşure ve pilavlar traktör kasasına konularak köydeki 600 haneye dağıtıldı.

Dernek Başkanı Yüksel Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl 4-5 bin kişinin katıldığı, şenlik havasında geçen programın bu yıl pandemi nedeniyle istedikleri gibi yapılamadığını söyledi.

Bora, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA