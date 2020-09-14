Malkara'da 600 haneye aşure dağıtıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malkara'da 600 haneye aşure dağıtıldı

Malkara ilçesinde yaklaşık 600 haneye aşure dağıtımı yapıldı.

Malkara'da 600 haneye aşure dağıtıldı
14.09.2020 17:37 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:40

Malkara ilçesinde yaklaşık 600 haneye aşure dağıtımı yapıldı.

Yaylagöne Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneğince köy okulu bahçesinde "Aşure Günü" etkinliği düzenlendi.

Sabah aşure kazanlarının imece usulü kaynatılması, içeriğinin hazırlanması, pilavların pişirilmesi ve pilav ile aşurenin kutulara doldurulması çalışmasında, dernek üyeleri ve köyün yaşlıları görev aldı.

Köy sakinlerinden 78 yaşındaki Melek Çalışkan aşure duasını yaptı.

Daha sonra aşure ve pilavlar traktör kasasına konularak köydeki 600 haneye dağıtıldı.

Dernek Başkanı Yüksel Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl 4-5 bin kişinin katıldığı, şenlik havasında geçen programın bu yıl pandemi nedeniyle istedikleri gibi yapılamadığını söyledi.

Bora, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Jose Sosa Sergen Yalçın Malcolm Thomas Oghenekaro Etebo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Sabah Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Malkara'da 600 haneye aşure dağıtıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 17:40:34. #1.14#
title