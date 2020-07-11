Malkara'da 50 saman balyası yandı TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, balya makinesinden sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında, 50 saman balyası yandı, buğday biçilmiş 5 dönümlük tarla da zarar gördü.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, balya makinesinden sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında, 50 saman balyası yandı, buğday biçilmiş 5 dönümlük tarla da zarar gördü. İlçeye bağlı Balabancık Mahallesi Şeftalilik mevkisinde, Mehmet Duba'ya ait tarlada, traktöre takılı balya makinası; samanları paketlediği sırada sıçrayan kıvılcım nedeniyle alev aldı. Alevler önce makineden balyalara, ardından da tarlaya sıçradı. Tarla sahibi Mehmet Duba, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi Balabancık Kalkınma Kooperatifi'ne ait kepçe ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında, 50 saman balyası yandı, balya bağlama makinesi ile buğday biçilmiş 5 dönüm tarlada zarar gördü.

Kaynak: DHA