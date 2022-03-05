Malkara'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan yol törenle açıldı - Haberler

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Malkara'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan yol törenle açıldı

AA, Ömür Çolak - Güncel
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Malkara'da 5 mahalleyi birbirine bağlayan yol törenle açıldı

Malkara ilçesinde İshakça-Karaiğdemir-Evrenbey- Kırıkali ve Yörük mahallelerinin bağlantı yolu törenle hizmete girdi.

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde İshakça-Karaiğdemir-Evrenbey- Kırıkali ve Yörük mahallelerinin bağlantı yolu törenle hizmete girdi.

Evrenbey Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yolu, 11 milyon 750 bin liralık yatırımla hizmete sunduklarını söyledi.

Yol ağını genişletmenin gururunu yaşadıklarını belirten Albayrak, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz 20 kilometrelik yolun hayırlı olmasını diliyor, yol yapım çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da Albayrak'a teşekkür ederek, yolun hayırlı olması temennisinde bulundu.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Kadir Albayrak, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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