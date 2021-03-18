Malkara'da 20'ye kadar düşen vaka sayısı 200'ü aştı
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Malkara'da 20'ye kadar düşen vaka sayısı 200'ü aştı

18.03.2021 08:08 | Son Güncelleme: 18.03.2021 08:14

Malkara'da 20'ye kadar düşen vaka sayısı 200'ü aştı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde artan korona virüs vakaları nedeniyle vatandaşların kendi çapında daha sıkı önlem alması istendi.

Malkara'da 20'ye kadar düşen vaka sayısı 200'ü aştı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde artan korona virüs vakaları nedeniyle vatandaşların kendi çapında daha sıkı önlem alması istendi. Bir esnaf, "Kısıtlamalar kalkınca vatandaşta duyarsızlık başladı. Herkesin kendi önlemini alması bu kadar zor değil" diyerek sitem etti.

Malkara ilçe genelinde 20'ye kadar düşen korona virüs pozitif vaka sayısı, bir anda yükselerek, mutasyonlu vakaların da etkisiyle 200'ü aştı. Sokağa çıkan bazı vatandaş ve esnaf, halkın kendi önlemini almaya özen göstermesi gerektiğini ifade etti.

Vakaların yükselmesine sitem eden bir esnaf, "Kısıtlamalar kalkınca vatandaş gördük ki vatandaşta duyarsızlık başladı. Herkes kendi önlemini almalı. Önlem almak bu kadar zor değil. Herkesin başında polis duracak hali yok. Birlik ve dayanışma içinde olmalıyız" diye konuştu.

Bir vatandaş da, karantinada olması gereken pozitif hastaların yanı sıra temaslı vatandaşların, evine kapanmasını ve kuralları ihlal etmemesi çağrısında bulundu.

Malkara'da 20'ye kadar düşen vaka sayısı 200'ü aştı
Malkara'da 20'ye kadar düşen vaka sayısı 200'ü aştı
Malkara'da 20'ye kadar düşen vaka sayısı 200'ü aştı
Malkara'da 20'ye kadar düşen vaka sayısı 200'ü aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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