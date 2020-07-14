Malkara'da "15 Temmuz Demokrasi Kültür ve Sanat Parkı" açıldı Malkara ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi Kültür ve Sanat Parkı" törenle açıldı.

Malkara ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi Kültür ve Sanat Parkı" törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık örneği verildiğini belirterek, bunun anısını yaşatan Malkara Belediyesine teşekkür etti.

Şahin, yapılacak yararlı projeleri her zaman destekleyeceklerini kaydetti.

Törende Kaymakam Erkan Karahan ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da parkın hayırlı olması temennisinde bulundu

Trakya Kalkınma Ajansının da destek verdiği projenin yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olduğu belirtildi.

Kaynak: AA