Malkara'da 13 tarla açık arttırma usulüyle satıldı
Malkara Belediyesi, 13 tarlayı açık arttırma usulüyle sattı.
04.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:12
Malkara Belediyesi, 13 tarlayı açık arttırma usulüyle sattı.
Malkara Belediyesi Meclis Salonu'nda 32 tarla satışa çıkarıldı.
Yapılan açık arttırma sonucu 32 adet taşınmazdan 13'ü, 3 milyon 198 bin liraya satıldı.
Geriye kalan tarlalara alıcı çıkmadı.
Belediyeden yapılan açıklamada, tarlaların yeniden açık arttırma yolu ile satışa çıkarılacağı belirtildi.
Kaynak: AA