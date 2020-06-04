Malkara'da 13 tarla açık arttırma usulüyle satıldı Malkara Belediyesi, 13 tarlayı açık arttırma usulüyle sattı.

Malkara Belediyesi, 13 tarlayı açık arttırma usulüyle sattı.

Malkara Belediyesi Meclis Salonu'nda 32 tarla satışa çıkarıldı.

Yapılan açık arttırma sonucu 32 adet taşınmazdan 13'ü, 3 milyon 198 bin liraya satıldı.

Geriye kalan tarlalara alıcı çıkmadı.

Belediyeden yapılan açıklamada, tarlaların yeniden açık arttırma yolu ile satışa çıkarılacağı belirtildi.

Kaynak: AA