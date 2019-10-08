Malkara Bilardo şampiyonu Hakan Gül oldu

08.10.2019 12:48

Tekirdağ Malkara'da yıllar sonra ilki gerçekleştirilen Cafe Gol 3 Bant Bilardo Turnuvası'nın şampiyonu Hakan Gül oldu.



Yeni Mahalle Çavuşlu Sokak üzerinde bulunan Cafe Gol Bilardo ve Çay Salonu'nda girişimci Hakan Gül tarafından yıllar sonra 3 Bant Bilardo Turnuvası düzenlendi. Malkara, Şarköy ve Lüleburgazlı 40 kişinin katıldığı turnuvanın finalinde Serkan Tezer ile Hakan Gül eşleşti. Heyecan dolu anlara sahne olan karşılaşma, Hakan Gül'ün şampiyonluğu ile son buldu.



Turnuvaya gösterilen ilgiden çok memnun kaldığını ifade eden Gül, adından söz ettirecek daha büyük çaplı bir turnuva düzenlemeyi düşündüğünü belirtti. Turnuva şampiyonu Hakan Gül, "Etkinliğe katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umarım onlar da bu turnuvadan keyif almışlardır. Daha önce geleneksel hale gelmiş bu turnuvayı yeniden canlandırmak istedik. İnşallah bundan sonra da geleneksel hale getireceğiz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA