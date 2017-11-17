Malkara Belediyesi Bir Yılda 300 Bin Litre Mazot, 13 Bin Litre Benzin Alacak

Malkara Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet veren resmi araçlarda 2018 yılında kullanılmak üzere 300 bin litre Euro dizel motorin ve 13 bin litre 95 oktan kurşunsuz benzin alım ihalesi, kapalı zarf ihale usulü ile gerçekleştirildi.



Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Malkara Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan ihaleye 6 petrol firması katıldı. Gerçekleşen ihaleye göre, Malkara Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet veren resmi araçlarda 2018 yılında kullanılmak üzere 300 bin litre Euro dizel motorin ve 13 bin litre 95 oktan kurşunsuz benzin alımı yapılacak.



Malkara Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İhaleyi kazanan firma komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından belli olacak olup, ihale sonucu gerekli yasal süreç beklendikten sonra açıklanacaktır. İhaleyi alan firmaya komisyon kararı tebliğ edildikten sonra 300 bin litre Euro dizel motorin ve 13 litre 95 oktan kurşunsuz benzin alımı protokolü imzalanacaktır" denildi. - TEKİRDAĞ