Malkara Atıksu Arıtma Tesisi Teski'ye Devredildi

Tekirdağ Malkara ilçesinin evsel atıksuyunu arıtacak olan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi TESKİ'ye devredildi.



Devlet Su İşlerinin (DSİ), Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) adına yaptığı ve yatırım bedelinin TESKİ tarafından ödendiği, günlük arıtma kapasitesi 7 bin 320 metreküp olan tesis, artık tamamen TESKİ'nin sorumluluğuna geçti. Belli bir süre yüklenici firma tarafından işletilen tesis, DSİ yetkilileri ve TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa arasında atılan imza ile TESKİ çatısı altında hizmet vermeye başladı.



Protokolün imzalanması sırasında konuşan TESKİ Genel Müdürü Dr.Şafak Başa, "Atıksu arıtma kapasitemiz rekor kırıyor. TESKİ kurulduğunda günde 5.000 metreküp atıksu arıtılırken yılsonu hedefimiz günde 190 bin 000 metreküptür. Neredeyse 1 milyon nüfusa sahip olan Tekirdağ'ın tüm evsel atıksularını arıtmak öncelikli hedefimizdir. Çevre bizim için çok önemlidir. Yarının doğası için bugünden elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. İşletmesi tamamen TESKİ'ye geçen Malkara Atıksu Arıtma Tesisini de en iyi şekilde işleteceğimize inanıyorum. Uzman bir ekibe sahibiz. Atıksu arıtma tesislerimiz bilim ve teknolojiden yararlanılarak işletiliyor" dedi.



Malkara İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin, 2045 yılı nüfusunu öngörerek projelendirildiği ve 65 bin kişilik nüfusa hizmet edecek kapasitede yapıldığını belirten Dr. Başa, "Malkara ilçe merkezinin şu anki nüfusu 25 bindir. Yıllar içinde yaşanacak olan nüfus artışı hesap edildiğinde atıksu arıtma tesisi Malkara ilçe merkezinin ihtiyacını oldukça rahat bir şekilde karşılayacaktır. İleri biyolojik olarak, standartlara uygun bir şekilde arıtılan evsel atıksular, yine standartlara uygun bir şekilde Beşyalak Deresine deşarj edilecektir. Elde edilen çıkış suyu tarımsal sulama alanında gönül rahatlığı ile kullanılabilecektir. Atıksular artık doğrudan Malkara'nın derelerini kirletmeyecektir. Arıtılarak derelere deşarj edilen su sayesinde, dere kirlilikleri de önlenmiş olacaktır. Tesisimizin tüm Malkara halkına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ