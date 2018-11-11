Maliyetler arttı, pancarın tadı kaçtı

Sivas'ta şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler, mazot fiyatlarının yüksek olması ve devlet desteklerinin yetersiz olmasından dolayı şeker pancarından tat alamadıklarını belirtti

SİVAS - Sivas'ta şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler, mazot fiyatlarının yüksek olması ve devlet desteklerinin yetersiz olmasından dolayı şeker pancarından tat alamadıklarını belirtti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Nisan ayında ekimi yapılan şeker pancarlarının yaklaşık 6 aylık bir sürenin ardından hasadına başlanıldı. Rekolte üreticisini memnun esene üretim maliyetlerinin artması nedeni ile yüzleri gülmedi. Konya, Yozgat ve Karaman'dan sonra Türkiye'de Türkiye'de en fazla miktarda şeker pancarı üretimi yapılan il olan Sivas'ta, şeker pancarı hasadı yapan çiftçiler devlet desteklerinin yetersiz ve mazot fiyatlarının yüksek olmasından dolayı şeker pancarından elde ettikleri gelirin düştüğünü belirttiler. Çiftçiler üretimin bu yıl geçen yıla göre daha yüksek olmasına rağmen, mazot fiyatlarının yüksek olması ve devlet desteğinin azalması ile atması gereken gelirlerinde azalma olduğunu ifade ettiler.

Vedat Güneş isimli üretici yaptığı açıklamada,"Taban ton fiyatı 235 lira. Memnun olacağız. Yapacak bir şey yok. Su konusunda sıkıntı çektik. Barajımız kapandı. Açılmayacak dendi sonra tekrar açıldı. Millette mağdur oldu. O su olsaydı bu yıl millet fazla pancar ekecekti. "dedi.

Furkan Güneş ise desteklerin az olduğunu belirtip, "Hasattan verim olarak memnunuz ama desteklerin az olmasından dolayı kurtarmıyor, zarar ediyoruz. Mazotun ve gübrenin zaten fiyatı belli. Masraflarımız geçen yılı göre bu yıl biraz daha fazla. Geçen yıl diyelim ki dekara 2 bin lira masrafımız varken bu yıl o dörde katlandı. Kalite olarak birici sınıf pancar Sivas'tan çıkıyor ama ektiğimizi karşılamıyor. Arkadaşlar hesaplamış, 30 kilo pancar 1 litre mazota tekabül ediyor. Mazot fiyatında sıkıntılıyız. "şeklinde konuştu.