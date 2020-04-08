SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Maliyetine satışta Eskişehir'den levrek ve çipura rekoru - Ekonomi
Bekir Pakdemirli, Eskişehir, Ekonomi

Maliyetine satışta Eskişehir'den levrek ve çipura rekoru

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasıyla, zincir marketlerde başlatılan maliyetine levrek ve çipura satışına Eskişehir'den rekor geldi.

08.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:59
Maliyetine satışta Eskişehir'den levrek ve çipura rekoru

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasıyla, zincir marketlerde başlatılan maliyetine levrek ve çipura satışına Eskişehir'den rekor geldi. Balıkçı esnafı Erkan Arslanbenzer, son 6 gün içinde kent genelinde yaklaşık 25 ton balık satıldığını belirterek, bunun Eskişehir için bir rekor olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı daha fazla balık tüketebilmesi için zincir marketlerde 3 gün boyunca levrek ve çipuraların maliyetine satılacağını duyurdu. Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer ise, kendi işletmesiyle kampanyaya katılarak, destek vermişti. Çipura ile levreği zincir marketler gibi maliyetine satan Arslanbenzer, kampanyanın ilk 6 saatinde 2 tonun üzerinde satış yapmıştı. Kilo fiyatı 15 liralara kadar inen çipura ve levreklere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, balıkçılar tarafından kent genelinde son 5-6 gün içerisinde yaklaşık 25 ton balık satıldığını belirtiliyor.

"Kampanya aslında dün itibariyle bitti, biz bugün hala devam ediyoruz"

Beraat Kandili nedeniyle vatandaşa ücretsiz balık ekmek de dağıtan Balıkçı Erkan Arslanbenzer, "Bu zor zamanlarımızda biraz elimizi taşın altına koyalım dedik. 2-3 saat bedava balık dağıtalım istedik. Bence iyi de oldu. Sabahtan bir yoğunluk vardı. Tekrar yoğunluk başladı. Herhalde akşama kadar devam eder. Yaklaşık 2 bin ya da 2 bin 500 ekmek arası düşünüyoruz inşallah. Şimdilik 250 kilo balık temizledik, 150 kilo daha temizleyeceğiz. Daha ilave gelirse inşallah devam edeceğiz. Kampanya aslında dün itibariyle bitti. Biz bugün hala devam ediyoruz. Allah izin verirse bir hafta daha devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir'de 6 gün içerisinde yaklaşık 20-25 ton balık tüketilmiştir"

Ayrıca Balıkçı esnafı Arslanbenzer, Bakan Pakdemirli'nin başlattığı maliyetine satış kampanyası hakkında da Eskişehir'den rekor geldiğini söyleyerek, "Yaklaşık 6-7 ton kadar tüketildi. Bundan sonra da bence daha fazla talep olur. Bağışıklık sistemine iyi geldiği için bence bu zaman en doğal şey balık tüketmek. Vatandaşın da talebi çok. Sırf bizim burası da değil. Marketler de baya sattı. Baya yoğunluk var. Eskişehir'de yaklaşık 20-25 ton balık tüketilmiştir. 20 tonun üzerinde rahat vardır, 6 gün içerisinde oldu. Bu Eskişehir için bir rekordur bence" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altının yükselişi durdurulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselmeye devam ediyor! İşte son durum
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
Korona nedeniyle ünlü hava yolu şirketi kapandı! 2 bin kişi işsiz kaldı
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Koronavirüs çalışmalarına katılanlara 6 bin liraya kadar burs verilecek
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu Ekonomi
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Dilan Çıtak Aleyna Tilki Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Radamel Falcao
Daha Fazla Polis Antalya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Maliyetine satışta Eskişehir'den levrek ve çipura rekoru - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 11:53:51. #1.15#
title