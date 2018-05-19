Maliyetin 33 Katı Kar Sağlandı, Kraliyet Düğününü Sayesinde İngiliz Hazinesi Doldu Taştı

Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğünü tüm dünya tarafından merakla takip edildi. St. George Kilisesi'nde evlenen ikilinin düğünün maliyeti 43 milyon dolara yaklaştı. Düğünün İngiliz ekonomisine katkısı ise 1.5 milyar dolara dayandı.

42,8 MİLYON DOLAR HARCANDI

Dünya, Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğününü izlerken, İngiliz kraliyet ailesinin düzenlediği görkemli düğünün maliyeti de ortaya çıktı.

İngiliz kraliyet tahtının varisi Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle Windsor Şatosu'ndaki St George's Kilisesi'nde dünya evine girerken Bridebook isimli düğün sitesine göre organizasyon için 42.8 milyon dolar harcandı.

DÜĞÜN BÜTÇESİNİN YÜZDE 94'Ü GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE HARCANDI

800 davetlinin olduğu düğün öncesi Londra sokaklarında binlerce vatandaş da izlerken düğün bütçesinin büyük bölümü çiçekler, süslemeler, ikramlardan çok güvenlik önlemlerine harcandı.

Keskin nişancılar, gizli polisler, UAV sistemleri de dahil olmak üzere 40 milyon dolar güvenliğe ayrıldı. Bu bedel, yaklaşık 43 milyon dolarlık bütçenin yüzde 94'üne denk geliyor.

MALİYETİN 33 KATI GELİR SAĞLANDI

Kilise hizmeti, müzik, dekorasyon ve resepsiyondan olan çekirdek düğün masraflarını Kraliyet ödeyecek ancak düğünün en pahalı unsuru olan güvenlik harcamalarını devlet karşılıyor.

Öte yandan, Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğününün İngiliz ekonomisine katkısının yaklaşık 1.43 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu para düğün maliyetinin 33 katı.

Brand Finance araştırmasına göre aslan payını 400'er milyon dolar ile turizm ve tanıtım/PR alırken, yeme içme sektörüne 340 milyon dolar ve moda endüstrisine de 200 milyon dolar girdi olacak.