Maliyetimiz Yüzde 70 Arttı, Kurdaki Her Artış Yem Fiyatına Yansır"

Maliyetlerin yüzde 70 arttığını, bundan sonra kurda yaşanan olağanüstü artışın yem fiyatına yansıyacağını ifade eden TÜRKİYEMBİR Başkanı Karakuş, "Et fiyatı sabit kalırken sadece bir depo benzinin maliyeti 120 lira arttı" diye konuştu.