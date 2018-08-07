Maliyeti 12 Milyar TL Olan Ilısu Barajı Türkiye'nin En Büyüğü

Batman'ın antik kenti Hasankeyf'e Artuklu Hamamı'nın taşınması işlemi için gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 12 milyar TL maliyeti olan Ilısu Barajı'nın Türkiye'nin en büyük barajı olduğunu belirterek, barajın bin 200 megavatlık elektrik üretimi yapacağını söyledi.

Artuklu Hamamı'nın taşınması töreninde vatandaşlara hitaben konuşan Bakan Pakdemirli, "Bugün burada Mezopotamya'nın başkenti, insanlık tarihinin başlangıç noktası olan Batman'dayız.Batman dört mevsim bereketli toprakları, çileğiyle, ceviziyle, balıyla, üzümüyle çok çok önemli bereketli toprakları olan tarihi bir ilimiz. Batman kadim bir şehir. Batman dün, bugün ve yarın en iyisini hak ediyor. Bildiğiniz üzere 24 Haziran'da yeni bir hükümet sistemine geçtik. Bu hükümet sistemi artık ülkemizin son yüz yıllık kazanımlarının dışında daha dinamik, daha esnek, daha yeni, daha güzel bir hükümet sistemi getiriyor. Eskiden bir taşı yerinden oynatmak için neredeyse yasa çıkarır vaziyetteyken parlamenter sistemde, bugün çok daha dinamik bir şekilde çalışıyor olacağız. Yasalardan vazgeçmiyoruz, ama yasalara boğulmuş bir ülkede de hızlı ve dinamik çalışıp, millete hizmet etme imkanı olmuyor. Bu sistemden önce bizde 9 bine yakın yasa vardı. Almanya'da 3 bin yasa vardı. Çok yasanız olmakla çok iyi idare edildiğiniz anlamına gelmiyor. Yasanın konusu olan şeyler elbette yasanın konusu olarak kalacak, ama kararnamelerle bir çok iş, devletin yapısı dizayn edilebiliyor olacak, devletin yapısı kurulabiliyor olacak. Bu açıdan devlet daha hızlı vatandaşına daha iyi bir hizmeti götürür vaziyette olacak" dedi.

Hasankeyf'te 5 eser daha taşınacak

Ilısu Barajı'nın bölgeye çok büyük hizmeti olacak bir hidroelektrik santral olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Bu bizim 2023 hedeflerimizden biridir. Bu kadar büyük bir projenin zorlukları da olur. Helikopterle buraya geldiğimde, baktığımda burada çok güzel yerler kurulmuş. Eskiye oranla çok daha iyi bir yerleşim yerimiz var. Bundan sonra ekonomiye çok büyük katkılar da sağlayacaktır bu işin sonunda. Ilısu Barajı, büyüklük itibariyle Türkiye'nin en büyüğü, elektrik üretim alanında da Türkiye'nin 4'üncüsüdür. 1200 megavat elektrik üretilecektir. Proje kapsamında tarihi güzelliklerimiz, miraslarımızı taşıyoruz. Tarihini bilmeyen, geleceğini tayin edemez. Önce Zeynel Bey Türbesi'ni taşıdık, bugün de Artuklu Hamamı'nı taşıyoruz. Bu taşımalarda enerji ve gıda arzında dünyaya örnek bir koruma yapıyoruz. Maliyeti 12 milyar TL olan bu proje önceliği bölge insanına hizmettir. Yıllık 2 milyar lira elektrikten katkı olacaktır. Birinci kapağı kapattık. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla temmuz ayında barajın bir kapağını kapattık, su tutmaya başladık. İkinci kapağı da taşıma ve yerleşme işlemlerinden sonra kapatıp, su tutmaya başlayacağız. Burada komşularımızla olan ilişkilerimize de dikkat ederek, onları da susuz bırakmadan bu işlemleri yürütüyor olacağız. Bilim insanları ve komisyonlar burada harikulade bir çalışma yaptı. Birinci öncelik tarihin korunması oldu. Biz, ecdat olarak inanılmaz bir tarihi zenginliğe sahip bir toplumuz. Bu tarihi korumak hem devletimizin hem de milletimizin görevidir, şiarıyla hareket edip, buradaki korumaya maksimum seviyede yatırımla birlikte sağlamalıyız. Bu projenin uzamasının nedeni tarihi ve kültürel hassasiyetlerimizden kaynaklanıyor. Burası, yukarı şehir ve aşağı şehir olarak planlandı. Yukarı şehir açık hava müzesi olarak planlanıyor, aşağı şehirde de ya taşınma ya da yerinden korunma şeklinde planlıyoruz. Bugün, taşıdığımız Artuklu Hamamı bin 200 ton ağırlığında ama tertibatı ile birlikte bin 500 ton ağırlığında. Hani belgesellerde mega projeler çıkıyor ya. Batıya bakmaya gerek yok. Mega projeler burada. Türk mühendisler inanılmaz projelere imza atabiliyor. Artuklu Hamamı başlangıç noktasından 3 kilometre uzağa ve 70 metre yükseğe taşındı. Daha taşınacak olanlar var. El Rızk Camii taşınacak, İmam Abdullah Zaviyesi bayramdan sonra taşınacak. Kızlar Camii, Koç Camii, Süleyman Han bunlar taşınacaklar. Yamaç Külliyesi ve Orta Kapı yerinde korunacaklar listesinde" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hasankeyf programının ardından helikopterle Ilısu Barajı'nda incelemelerde bulunmak üzere ilçeden ayrıldı. - BATMAN