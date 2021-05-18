Maliyet azaldı kapasite arttı
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Maliyet azaldı kapasite arttı

Maliyet azaldı kapasite arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden olan BelTAŞ, şirket maliyetlerini azaltarak kapasiteyi artırmak amacıyla yeni araç alımı gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden olan BelTAŞ, şirket maliyetlerini azaltarak kapasiteyi artırmak amacıyla yeni araç alımı gerçekleştirdi. BelTAŞ aynı zamanda kademe oluşturarak bakım ve onarım masraflarını da kendi bünyesinde yapacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kente ve belediyeye büyük katkı sağlaması için yaptığı revizyonlarla birlikte bölgede söz sahibi olan BelTAŞ, kapasitesini artırmaya devam ediyor. Kırma eleme tesisinde yapılan revizyon ile birlikte üretimi iki katına çıkartan şirket yeni araçlar da alarak kapasiteye yetişmeye çalışıyor. Bu kapsamda 2 tır, 1 büyük pompa ve 2 kamyonet alımı gerçekleştirildi. Bölge belediyeler arasında en büyük beton pompasını alan BelTAŞ, yeni pompa araçları Kent Estetiği Projesinde de kullanarak projenin alt yapı etabının daha kısa sürede bitirilmesini sağladı. Tırlar ise nakliye ve mermer malzemesi taşınmasında şirkete önemli katkılar sağlayacak.

Yeni kademe binası yapılıyor

Düzce Belediyesinin iştirak şirketlerinden olan BelTAŞ, yeni araçları bünyesine katmasının ardından araçların bakım ve onarımlarının da yapılacağı yeni kademe binası da inşa etmeye başladı. Düzce Belediyesi şantiyesinde 23 yol süpürme, çöp toplama araçları, 11 mikser, 4 pompa aracı ve 4 kamyonetin bakımını ve tamiratını yapacak olan yeni kademe binası, hem masrafların azalmasını sağlayacak hem de araçların kısa sürede yeniden faaliyete geçmesini sağlayacak.

300 ağaç dikildi

Düzce Belediyesi şantiyesinin en çevreci şantiye olacağını duyuran Başkan Özlü'nün ardından şirket şantiye çevresine 300 ağaç dikimi sağladı. Öncü ve örnek şantiye olma yolunda ilerleyen BelTAŞ, 100 dönümlük arazi içinde ilk etapta 300 ağaç dikerken önümüzdeki günlerde ağaç sayısının da artırılması planlanıyor. - DÜZCE

Maliyet azaldı kapasite arttı
Maliyet azaldı kapasite arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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