Maliye ve Hazine Bakanlığında Devir Teslim (1)
- Maliye ve Hazine Bakanlığında devir teslim Devir teslim törenine katılanlardan görüntü Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'a görevini teslim etmesi Ağbal'ın konuşması ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal görevini, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'a devretti.
- Maliye ve Hazine Bakanlığında devir teslim
Devir teslim törenine katılanlardan görüntü
Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'a görevini teslim etmesi
Ağbal'ın konuşması ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal görevini, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'a devretti.