Maliye ve Hazine Bakanlığında Devir Teslim (1)

- Maliye ve Hazine Bakanlığında devir teslim

Devir teslim törenine katılanlardan görüntü

Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'a görevini teslim etmesi

Ağbal'ın konuşması ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal görevini, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'a devretti.