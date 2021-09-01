Maliye Hazinesine kayıtlı 5 ildeki bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı İzmir, Muğla, Mersin, Aydın ve Antalya'da bulunan bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamına dahil edildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı İzmir, Muğla, Mersin, Aydın ve Antalya'da bulunan bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamına dahil edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı İzmir'in Çeşme ilçesinde 24, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1, Marmaris ilçesinde 2, Mersin'in Toroslar ilçesinde 2, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 ve Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı.

Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek.

Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya