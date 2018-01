Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Bugün artık basit usul mükelleflerimizin esnaf odalarında tutulan defterleri, kayıtlarını Maliye Bakanlığının geliştirdiği bir sistem üzerinde doğrudan doğruya orada tutma imkanına kavuştuk"

ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Defter Beyan Sistemi'ne ilişkin, "Bugün artık basit usul mükelleflerimizin esnaf odalarında tutulan defterleri, kayıtlarını Maliye Bakanlığının geliştirdiği bir sistem üzerinde doğrudan doğruya orada tutma imkanına kavuştuk. Teknolojinin bu kadar imkanlarına elverişli bir ortamda artık ne defter saklama olsun, ne defter tasdiki olsun. İnşallah uygulamaya başladık şimdi. Bundan sonra artık defter tasdiki yok, defter saklama yok" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunda "Defter Beyan Sistemi" tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Ağbal, bir esnaf çocuğu olarak esnaflarla bir arada olmaktan, eleştirilerini almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Esnafımız bizim birliğimizin, beraberliğimizin, milli ve manevi değerlerimizin sembolü, ortak paydası. Her zaman iftihar ediyoruz. Ben de bir bakkal çocuğu olarak hayata atılmış, o bakkal defterinin tozlarını yutmuş, o deftere rahmetli babamın yazdığı yazıları bu kadar alacak bu kadar verecek yaşamış bir insanım. Hala babamın bakkal defterlerini tutarım. Esnaflığın o çilekeşliğini, kadirşinaslığını bilen bir insanım. Yaptığınız iş her türlü takdirin üzerinde" diye konuştu.

Dünyanın farklı bir noktada ilerlediğini kaydeden Ağbal, "Bugün etrafımızda adeta bir kan gölü var. Bu kan gölünün içerisinde Türkiye ekonomisiyle, kalkınmasıyla, demokrasisiyle adeta bu bölgede hakkın hakkaniyetin bir noktada da insanlığın sesi konumunda. Hükümet olarak bundan sonraki süreçte de esnafımızı da çalışanımızı da toplumumuzun bütün kesimlerini ileriye götürmek için bir gayret içerisinde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Ekonomiyle ilgili 2017'nin başında ifade edilen bütün kara bulutları karamsarlıkları dağıttık"

15 Temmuz darbe girişiminin oluşturduğu bir takım kaygıların yaşandığını hatırlatan Ağbal, "Ekonomiyle ilgili 2017'nin başında ifade edilen bütün kara bulutları karamsarlıkları dağıttık. İçeridekilere de dışarıdakilere de ekonomiye ilişkin sürekli olumsuz beklentileri ifade edenlere karşı da bu milletin ne kadar güçlü olduğunu Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdik. 2017'ye girerken Türkiye ekonomisi yüzde 2-3 büyüse iyidir demişlerdi Türkiye ekonomisi darbe girişiminden sonra asla toparlanamaz demişlerdi. Ama ekonomi çok hızlı şekilde toparlanmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.

Esnafın derdinin yazar kasa olduğunu ve bunun bir maliyetinin, finansmanının olduğunu bildiren Ağbal, "Dedik ki yeni nesil yazar kasalara geçilsin burada bir sorun yok. Ama benim esnafımın hali hazırda bir yazar kasası varsa mali hafızası dolmamışsa al bunu kenara at illa da bunu koy demenin bir anlamı var mı? Mali hafıza dolana kadar yazar kasanızı kullanmaya devam edin. Yeter ki siz işinizi yapın. Bu konuyla ilgili esnafımıza rahatlık getiren düzenlemeyi yapmış olduk" dedi.

"Artık hiçbir işlem için vergi dairesine gitmeyeceksiniz" diyen Ağbal, "Artık vergi dairesindeki bütün iş ve işlemlerinizi internet ortamında yapabileceksiniz. Bu sene Bakanlık olarak sözümüzdür, vergi dairelerinde artık gidip de kağıt ortamında iş yapmak, vergi dairelerinden yazı almak devrini de kapatıyoruz" açıklamasında bulundu.

Defter Beyan Sistemi

Bakan Ağbal, Defter Beyan Sistemi ile ilgili ise şunları kaydetti:

"Bir gün gittim bir esnafımızda dolaşırken baktım orada genç bir kardeşimiz bir şeyleri bilgisayara girmek istiyor. Ne yapıyorsun dedim. 'Ben basit usul mükelleflerinin belgelerini bilgisayara giriyorum. Vakit alıyor uğraşıyoruz' dedi. Bunun bir kuralı var mı dedim. 'Yok' dedi. O anda aklıma fikir geldi. Niye her esnaf odası teker teker bununla uğraşır ki? Maliye Bakanlığı olarak biz bir yazılım yapalım ve bütün esnaf odalarımız internet ortamında bu yazılıma erişebilsin, uygulamaya erişebilsin ve esnaf odalarında tutulan bütün defter kayıtları, belgeler, kayıtlar internet ortamında girilsin dedik. Hep beraber bir uygulama yazılı geliştirdik. Buna Defter Beyan Sistemi diyoruz. Bugün artık basit usul mükelleflerimizin esnaf odalarında tutulan defterleri, kayıtlarını Maliye Bakanlığının geliştirdiği bir sistem üzerinde doğrudan doğruya orada tutma imkanına kavuştuk. Madem bunu basit usul için yapıyoruz, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için de aynısını yapalım. Serbest meslek kazancı defteri tutanlar içinde aynısını yapalım. Artık hangi çağda yaşıyoruz dedik. Teknolojinin bu kadar imkanlarına elverişli bir ortamda artık ne defter saklama olsun, ne defter tasdiki olsun inşallah uygulamaya başladık şimdi. Bundan sonra artık defter tasdiki yok, defter saklama yok. 1 Temmuz'a kadar esnaf sanatkarımızın basit usul mükelleflerimizin kayıtlarının girmesi için süre verdik. Serbest meslek kazancı defteri tutanlar için başladı. İnanıyorum ki bu uygulama büyük bir kolaylık getirecek."

"Hükümete olarak basit usulü kaldırmak gibi bir düşüncemiz asla yok"

Bayburt'taki ziyaretinde kendisine 'basit usul kalkıyor mu' diye soru sorulduğunu anlatan Ağbal, "Hükümete olarak basit usulü kaldırmak gibi bir düşüncemiz asla olmadığı gibi, basit usulü daha nasıl kolaylaştırırız sizin üzerinizde varsa o yükleri nasıl alırız onun gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"Defter tasdikini notere gitmenize gerek kalmadan kendiniz internet üzerinden yapacaksınız"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise Bakan Ağbal'ın yeni nesil esnafın ayakta kalabilmesini kendisini piyasa ekonomisine tanıtması açısından yeni bir düzenlemeyi anlatacağını belirterek,"En çok üstüne yük olan esnafın bu defter tasdikleriyle ilgili 2018'den itibaren defter tasdikini notere gitmenize gerek kalmadan kendiniz internet üzerinden yapacaksınız. Bu hem yenilik hem esnafın üstündeki en önemli yük. Defter tasdikinden sonraki süreçte de vermiş olduğumuz ücretler, vermiş olduğumuz verginin daha da önünde olduğunu Bakanımız biliyordu" dedi.

Sadece sosyal güvenlik primi olarak yatırdıklarının 628 lira olduğunu, yılda 7,5 milyar lira olduğunu söyleyen Palandöken,"Takdir edersiniz ki 15 milyar lira ile 30 milyar lirayla küçük işletme ayakta kalıyor, aile işletmesi. Bunun mutlaka ödenebilir bir hale getirilmesi lazım. Bu haksızlığın ortadan kaldırılıp sadece zamanında yatıranlara güzel bir ödeme modeli seçtiniz. Zamanında yatırana yüzde 5 indirim sağlanıyor. Ama takdir edersiniz ki bunların ödenmesinde o kadar önemli sıkıntı var ki, genç bir girişimcinin dükkan açtığı zaman 8 milyar liraya kadar olan kazançlarının vergi istisnasına tabi tuttunuz. Önemli bir gelişmeydi" şeklinde konuştu.

Bakan Ağbal'ın kendilerine '2 milyonluk esnafa bu kadar yer olur mu? Ben öyle yer bir vereceğim ki konfederasyon binası yapılırken hem de size kaynak bulacağım' dediğini ve bunun kendilerini sevindirdiğini aktaran Palandöken, "Üstünü de yaptıracak belki paramız olmazsa" ifadelerini kullandı.