Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Bakanlık olarak çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören bir kanun tasarısını sunduk. Yatırımı, üretimi, istihdamı ve çeşitli sosyal kesimleri ilgilendiren çok sayıda önemli düzenleme var. Bu torba yasa düzenlemesini teknik çalışmalarını da bitirip tahmin ediyorum gelecek hafta Meclise sevk edeceğiz."