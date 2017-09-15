Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Ağustos Ayında Bütçemiz 874 Milyon Lira Açık Verdi."

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Ağustos ayında bütçemiz 874 milyon lira açık verdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal:

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Ağustos ayında bütçemiz 874 milyon lira açık verdi."