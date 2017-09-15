Maliye Bakanı Naci Ağbal: "2018 Yılında da Bütçe Açığını Bu Yıla Benzer Seviyede Tutmak İçin Yoğun...

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "2018 yılında da bütçe açığını bu yıla benzer seviyede tutmak için yoğun gayretimiz var. Bunun için ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Kamu harcamalarına önümüzdeki yıl başta cari harcamalar olmak üzere önemli sınırlamalar getiriyoruz. Vatandaşa 'tasarruf et' diyoruz, devlet de tasarruf edecek. Makine-ekipman, kırtasiye alımlarından tutun da bütün hizmet alımlarına kadar çok kapsamlı tasarruf içeren önlemleri inşallah 2018 yılı bütçesinde getireceğiz."