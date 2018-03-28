Maliye Bakanı Müjdeyi Verdi! 9 Bin Sağlık Personeli Alınacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Sağlık Bakanlığının talebi olduğunu, Devlet Personel Başkanlığından olumlu görüş geldiğini belirterek, "Bugün itibarıyla 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak. Önümüzdeki aylarda sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız" dedi.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Tasarı hazırlanırken ekonomiyle ilgili hemen hemen bütün sivil toplum örgütleriyle görüşüldüğünü, yazılı görüşler toplandığını, kapsamlı toplantılar yapıldığını, ülke örneklerinin incelendiğini anlatan Ağbal, mevcut kanunda sorun oluşturan alanların tek tek tespit edildiğini, kanunun 33 yıldan sonra bugünkü ihtiyaçları karşılamadığı alanların belirlendiğini ifade etti.

KDV ORANINDA İNDİRİM YAPILDI

Ağbal, bir kanunun, toplumun beklentilerini karşılıyorsa, gelecek taleplerine karşılık veriyorsa, işleri kolaylaştırıyorsa, çözüm getiriyorsa bunun bir reform olduğunu kaydetti. AK Parti hükümetleri döneminde eğitimden giyime, turizmden sağlığa, temel gıda maddelerine kadar vergi oranlarında önemli indirime gidildiğini söyleyen Ağbal, yerli üretimi artırma ve yatırım, üretim amaçlı olarak KDV oranlarında indirim yaptıklarını belirtti.

"VARSA DİĞER İNDİRİMLERİ DE YAPARIZ"

Ağbal, vergi oranlarının tek başına kanunla düzenlenmeyeceğini, KDV Kanunu'nun standart oran belirlediğini, Bakanlar Kurulunun bunu farklılaştırabileceğini vurguladı. Bakanlık olarak KDV oranlarına ilişkin etki analizi çalışması yaptıklarını ifade eden Ağbal, "Bugüne kadar yaptığımız bütün indirimleri de dikkate alarak varsa diğer indirimleri de yaparız." dedi.

"HÜKÜMET OLARAK EKONOMİYİ BÜYÜTTÜK"

Hükümet olarak çalışan, emekli, işçilerin refah seviyesinin gelirlerinin artırılması konusunda bugüne kadar önemli düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Ağbal, "Memur, işçi, emeklinin eline geçen net maaşı, enflasyonla, başka şeylerle mukayese edin, 2002'nin çok üzerindedir. Hükümet olarak bir taraftan ekonomiyi büyüttük bir taraftan da tüm sosyal kesimlerin refahını artıracak adımlar attık." diye konuştu.

"9 BİN SAĞLIK ÇALIŞANIYLA İLGİLİ ONAY ÇIKTI"

Ağbal, Sağlık Bakanlığının talebi olduğunu, Devlet Personel Başkanlığından olumlu görüş geldiğini aktararak, "Bugün itibarıyla 9 bin sözleşmeli personelle ilgili bir imza atacağız. Yıl içerisinde önümüzdeki aylarda sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız. Bugün itibariyle 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak." açıklamasını yaptı.