Maliye Bakanı Ağbal: Yeni Kanun Tasarısını Sunduk
Maliye Bakanı Ağbal, "Yatırımı, üretimi, istihdamı ve çeşitli sosyal kesimleri ilgilendiren çok sayıda önemli düzenleme var. Torba yasa düzenlemesinin teknik çalışmalarını da bitirip gelecek hafta Meclise sevk etmeyi planlıyoruz" dedi.
Maliye Bakanı Ağbal, "Yatırımı, üretimi, istihdamı ve çeşitli sosyal kesimleri ilgilendiren çok sayıda önemli düzenleme var. Torba yasa düzenlemesinin teknik çalışmalarını da bitirip gelecek hafta Meclise sevk etmeyi planlıyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com