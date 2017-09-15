Maliye Bakanı Ağbal: Yeni Kanun Tasarısını Sunduk

Maliye Bakanı Ağbal, "Yatırımı, üretimi, istihdamı ve çeşitli sosyal kesimleri ilgilendiren çok sayıda önemli düzenleme var. Torba yasa düzenlemesinin teknik çalışmalarını da bitirip gelecek hafta Meclise sevk etmeyi planlıyoruz" dedi.