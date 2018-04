Maliye Bakanı Ağbal: Türkiye'nin Sırtı Yere Gelmez

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin başlatmış olduğu hamlelerle orta ve uzun vadede savunma ve güvenlik alanında öncü bir devlet haline geleceğini belirtti, "Türkiye'nin sırtı yere gelmez" dedi.

Bayburt'a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, beraberinde Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti, esnafla görüştü. Demirözü ilçesinde toplu açılış törenine katılan Ağbal, burada yaptığı konuşmada kentteki yatırımları anlattı, Bayburt'un her alanda değişim ve dönüşüm yaşadığını belirtti. Eğitimden sağlığa, tarım ve hayvancılıktan, yükseköğretimden gençlik hizmetlerine kadar her alanda Bayburt'ta ve 81 ilde gece gündüz hükümet olarak çalıştıklarını ifade eden Ağbal, "16 yılıdır yapılan bu hizmetler Türkiye'yi her anlamda değiştirdi, dönüştürdü. Türkiye artık yaptığı projelerle dünya çapında mega projeler yapabilen az sayıda ülkeden birisi oldu. Çanakkale 1915 Köprüsü, büyük tünel projeleri, boğazdaki yapılan tünel projeleri ile Türkiye'nin yaptığı projeler artık dünya çapında projeler oldu. Dünyaca ünlü belgesel kanalları, yapılan bu projeleri belgesel haline getiriyor. Bu televizyon kanalları Türkiye'nin projelerinin belgesellerini çekiyor. Bunlar öyle sıradan projeler değil. Çok yüksek mühendislik gerektiriyor. Çok ciddi kaynak gerektiriyor. Meydana getirdikleri etki çok büyük" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN SIRTI YERE GELMEZ'

AK Parti hükümetleri olarak her alanda yaptıkları yatırımlarla Türkiye'yi 2023'lere, 2053'lere ve 2071'lere taşıyacaklarını kaydeden Ağbal, şunları söyledi:

"Bugün savunma, güvenlik alanında Türkiye'nin başlatmış olduğu hamleler orta ve uzun vadede Türkiye'yi savunma ve güvenlik alanında çok ciddi global öncü haline getirecek. Gerek Deniz, gerek Hava, gerekse Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu milli savunma güvenlik sistemlerinin tedariki, bunlarla ilgili yatırımların yapılması sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamayacak, savunma ve güvenlik alanındaki yerliliği artıracak. Türkiye'yi orta vadede ciddi anlamda bu alanda ihracat yapan, üretici olan bir ülke haline de getirecek. Bu açıdan yatırımlara ve üretimlere devam edeceğiz. Ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye büyüyecek, insanımızın refahı artacak. Bütün bunları yaparken de bizim arkamızda sadece milletimiz olacak. 16 yıldır AK Parti tüm bu süreç boyunca bütün gücünü milletten aldı. Sizlerin desteği oldukça, sizlerin inancı sürdükçe Türkiye'nin sırtı yere gelmez. Yatırımlar devam eder, Türkiye büyür ve kalkınır."

Konuşmaların ardından Bakan Ağbal ve beraberindekiler kurdele keserek yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi.

- Bayburt