Maliye Bakanı Ağbal: "Torba Yasa Düzenlemesini Gelecek Hafta Meclis'e Sevk Edeceğiz."

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Bakanlık olarak çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören bir kanun tasarısını sunduk. Yatırımı, üretimi, istihdamı ve çeşitli sosyal kesimleri ilgilendiren çok sayıda önemli düzenleme var. Bu torba yasa düzenlemesini teknik çalışmalarını da bitirip tahmin ediyorum gelecek hafta Meclis'e sevk edeceğiz."