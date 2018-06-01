Maliye Bakanı Ağbal: "Merkez Bankası'nın Bağımsızlığı Önümüzdeki Dönemde Aynen Sürecek"
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Merkez Bankası’nın bağımsızlığının önümüzdeki dönemde süreceğini açıkladı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının önümüzdeki dönemde süreceğini açıkladı.
Bakan Ağbal, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın TGRT Haber'de sunduğu Gündem Özel programında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bağımsızlığının önümüzdeki dönemde aynen süreceğini belirterek, Türkiye'de enflasyonun hızlı bir şekilde aşağı çekilmesinin gerekli olduğunu vurguladı. - ANKARA