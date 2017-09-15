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Maliye Bakanı Ağbal Konuşuyor

Maliye Bakanı Ağbal gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Maliye Bakanı Ağbal Konuşuyor

Maliye Bakanı Ağbal gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Kaynak: Dunya.com