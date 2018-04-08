Maliye Bakanı Ağbal, Halı Saha Maçında Forma Giydi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, halı saha maçı yaptı.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi'ndeki halı sahada bürokratlar ve siyasetçilerin katılımıyla organize edilen maçta "sarı" ve "turkuaz" forma giyen takımlar mücadele etti.

Bakan Ağbal'ın vuruşu ile başlayan maç, 30 dakikalık iki devre olarak oynandı. "Turkuaz" takımın 8-7 galibiyetiyle biten maçta "sarı" takımda forma giyen Ağbal, takımının 4 golünü kaydetti.

Maçta Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak da forma giydi.