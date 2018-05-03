Maliye Bakanı Ağbal'dan 'Bayram İkramiyesi' Açıklaması
Maliye Bakanı Ağbal, "Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz.
Maliye Bakanı Ağbal, "Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com