Maliye Bakanı Ağbal'dan 'Bayram İkramiyesi' Açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, "Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz.

Maliye Bakanı Ağbal'dan 'Bayram İkramiyesi' Açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, "Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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