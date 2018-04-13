Maliye Bakanı Ağbal: Dalgalanmalar Yatışacak, Kimse Endişe Etmesin (2)

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir dizi ziyaret ve toplantı için geldiği Uşak'ta, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrikaları gezerek, incelemeler yaptı. Ardından Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği sanayi ve iş insanlarıyla istişare toplantısına katılan Bakan Ağbal, enflasyonla ilgili açıklama yaptı, şunları söyledi:

"Enflasyonda Aralık ayından itibaren aşağı yönde bir azalış var ama istediğimiz seviyelerde henüz değil. Burada da enflasyonun yıl sonu itibarıyla tek haneli seviyelerde olmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmamız lazım. Bu konuda çalışmalarımız ve attığımız adımlar var. Ama şu anda enflasyonun aşağı çekilmesi bizim için en önemli önceliği oluşturuyor. Tabii burada hükümet olarak farklı kanallardan enflasyonun aşağı çekilmesi için de düzenlemeleri yapıyoruz. Maliye politikası da bu sene özellikle enflasyonun aşağı çekilmesi konusunda katkı verecek."

2018 BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 5.5

Türkiye'nin geçen yıl 7.4 büyüdüğünü, 2018 yılına da iyi başladığını ifade eden Bakan Ağbal, "2018 yılında ekonomiyle ilgili hükümet olarak hedefimiz büyümenin yüzde 5.5 gerçekleşmesi. İlk çeyreği tamamladık. Ekonominin büyüme göstergeleri yatırım, büyüme, ihracat, tüketim, güven göstergeleridir. Bütün bu göstergelerde 2017 yılında yakalamış olduğumuz olumlu ivmenin gelişiminin devam ettiğini görüyoruz. Bu 2018 yılı için de son derece olumlu bir gelişme. 2018 yılında orta vadeli programda öngördüğümüz hedefleri yakalayacağız. Bunu şimdiden söylemek mümkün. 2018 yılında büyüme daha çok yatırıma, turizme dayanacak. 2018 yılında büyümenin ciddi anlamda kaynağı yatırım olacak. İhracattaki hedeflerimizi de yakalayacağımızı görüyoruz" diye konuştu.

Bakan Ağbal, toplantı sonunda sanayici ve iş insanlarının sorularını yanıtladı. Ağbal, daha sonra Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.