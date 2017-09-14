Maliye Bakanı Ağbal: Bu Yıl Vergi İndirimi Olmayacak

Maliye Bakanı Ağbal, 2017 yıl sonuna kadar vergilerle ilgili bir düzenleme planı bulunmadığını söyledi. Ağbal, "KDV ile ilgili çalışmada bir oran indirimi asla söz konusu değil. Yüzde 18 KDV oranında hiçbir şekilde indirim olmayacak. KDV'de küçük işletmeler için tek oran üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu. Ağbal, geçici vergi indiriminin devam etmesini de gerekli görmediğini söyledi.

"OVP, EYLÜL SONUNA DOĞRU AÇIKLANACAK "

Bir televizyon kanalında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Ağbal, büyüme ivmesinin artarak devam ettiğini belirterek, öncü göstergelerin 3.çeyreğin ilk iki çeyrekten daha iyi geleceğini gösterdiğini vurguladı. Türkiye'nin 2017 yılında çok rahat yüzde 5'in üzerinde büyüyeceğini söyleyen Ağbal, şöyle konuştu: "Büyüme hikayesini orta vadede de sürdürecek bir ivmeye girmiş olduk. 2017 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize edeceğiz. 2018-2020 yıllarına ilişkin büyüme hedeflerini bu ay içinde paylaşacağız. Orta Vadeli Plan, eylül sonuna doğru açıklanacak"

"MAKİNE YATIRIMLARI YUKARI ÇEKİLMELİ"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, son dönemde düşüş gösteren makine teçhizat yatırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak, Türkiye'nin makine teçhizat yatırımlarını yukarı çekmesi gerektiğini söyledi. Ağbal, "Makine teçhizat harcamalarını artırmak için KOSGEB destekleri ya da vergisel destekler üzerinde çalışılıyor. İndirimlerin eylül sonunda bitmesi hedefleniyor, sonrasında makine-teçhizat ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde geçici vergi indiriminin devam etmesi gerektiğini düşünmüyorum. Bunlar geçici vergi indirimleriydi, bu indirimler amacını karşıladı, Türkiye'nin performansı bu indirimlerin devamını gerekli görmüyor."

"FAİZ ORANLARI AŞAĞI GELECEKTİR"

Son dönemin en çok tartışılan konularından biri olan faize de değinen Ağbal, "Reel sektör haklı olarak faiz oranlarının yüksekliğinden şikayet ediyor. Ekonomi yönetimi olarak faiz oranlarının aşağı gelmesini sağlayacak genel ekonomik koşulları, tedbirleri almak bizim görevimiz. Finansal piyasalardaki kırılganlığın tamamen ortadan kalktığını söyleyebiliyoruz. Faiz oranları enflasyonun da aşağı gelmesi ile beraber aşağı doğru gelecek" dedi.



"KRİZ İHTİMALİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Türkiye ekonomisinde de bir kriz ihtimali olmadığını söyleyen, Ağbal şöyle devam etti: Türkiye ekonomisinde ne eylül, ne aralık, ne de gelecek yıl için bir kriz ihtimali söz konusu değil. Bir kriz edebiyatı, bir kriz söylemi geliştirmek istiyorlar, bunlara herkes gülüp geçiyor, reel sektörde güven en yüksek noktadadır. KGF geri dönüşleri başladı, kaynak maliyetlerinin de aşağı geldiğini görüyoruz" dedi.