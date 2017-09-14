Maliye Bakanı Ağbal: Bu Yıl Vergi Düzenlemesi Olmayacak

KDV ile ilgili çalışmada bir oran indiriminin asla söz konusu olmayacağını belirten Maliye Bakanı Ağbal, yılsonunu kadar da vergilerle ilgili bir düzenleme yapılmayacağını söyledi.
Son dakika! Türkiye'nin S-400 hamlesine NATO'dan açıklama
Tuğluk'un annesinin cenazesindeki provokasyona hükümetten ilk tepki
"Tarihi hata olur" deyip Meclis'e acil toplantı çağrısı yaptı
Bu da istismar! Çitos, sosyal medyada para makinesi gibi kullanılıyor
Küçük Mandıra filozofu, sosyal medyayı salladı: Yeter artık anne!
Rezillik! Düğün günü fuhuştan gözaltına alındı
Sokakta yaşayan gencin sözleri yürek burktu: Çürümeye başladım
"Aşkları biter" diyenlere inat, Adriana yenge yine fotoğraf paylaştı
Kasırga sırasında duyulan ezan sesi, tüyleri diken diken etti
Mağarada gezen kasap buldu! Vatandaşlar fotoğraf yarışına girdi
iPhone X, iPhone 8 ve Plus karşı karşıya! Peki farkları ne?
İstanbul'daki otelde, 1 gece konaklamanın bedeli: 100 bin TL!
Keçi tepesinde sıcak çatışma! Teröristlerin bombalandığı an kamerada
"Devlet benim" deyip silah çekmişti, meğer FETÖ'den tutuklanmış
Direksiyonu bir anda ambulansın önüne kırdı: 1'i ağır, 4 yaralı!