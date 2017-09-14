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Maliye Bakanı Ağbal: Bu Yıl Vergi Düzenlemesi Olmayacak

KDV ile ilgili çalışmada bir oran indiriminin asla söz konusu olmayacağını belirten Maliye Bakanı Ağbal, yılsonunu kadar da vergilerle ilgili bir düzenleme yapılmayacağını söyledi.

Maliye Bakanı Ağbal: Bu Yıl Vergi Düzenlemesi Olmayacak

KDV ile ilgili çalışmada bir oran indiriminin asla söz konusu olmayacağını belirten Maliye Bakanı Ağbal, yılsonunu kadar da vergilerle ilgili bir düzenleme yapılmayacağını söyledi.

Kaynak: Dunya.com