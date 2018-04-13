Maliye Bakanı Ağbal: "Borçlanma Maliyetlerinin 2002'den Sonra Hızla Aşağı Çektik"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Kamu maliyesi en güçlü olduğumuz yerlerden birisi. 1990'lı yıllarda yüksek bütçe açıkları ve yüksek borçlar ekonominin adeta kabusuydu, bu enflasyonu yukarı çekiyordu. Son 16 yıldır Türkiye kamu maliyesi alanında sağladığı başarıyla uluslararası arenada örnek gösterilen ülkelerden bir tanesi oldu." dedi.

Bakan Ağbal, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Konferans Salonu'nda "Ekonomik Görünüm Vergisel Düzenlemeler Reform Gündemi" toplantısında sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda sunum yapan Ağbal, büyük bir sanayi geçmişi olan kalkınan ve büyüyen Uşak'ın kendilerini ümitlendirdiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7,4 büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu anımsatan Ağbal, bu yıl da Orta Vadeli Program'da konulan hedeflere doğru ilerlendiğini, 2018'de büyümenin devam edeceğini, ihracatta hedeflerin yakalanacağını, geçen yılın son çeyreğinde düşme eğilimi görülen enflasyonu daha aşağı çekmeyi öncelikli konulardan biri haline getirdiklerini belirtti.

Kamu Maliyesi

Ağbal, Türkiye ekonomisiyle ilgili olumlu göstergelerin olduğunu dile getirerek, "Kamu maliyesi en güçlü olduğumuz yerlerden birisi. 1990'lı yıllarda yüksek bütçe açıkları ve yüksek borçlar ekonominin adeta kabusuydu, bu enflasyonu yukarı çekiyordu. Son 16 yıldır Türkiye kamu maliyesi alanında sağladığı başarıyla uluslararası arenada örnek gösterilen ülkelerden bir tanesi oldu." diye konuştu.

Önümüzdeki yıllarda hükümet olarak bütçe açıklarının daha aşağı çekilmesi, devlet borcunun milli gelire oranının azaltılmasının en önemli önceliklerinden birisi olacağını vurgulayan Bakan Ağbal, şunları kaydetti:

"Borçlanma maliyetlerinin 2002'den sonra hızla aşağı çektik. 2002 öncesi 100 liralık bütçenin yarısı faize gidiyordu. 2018 bütçesinin yüzde 10'unu faize ayırdık. Şimdi ise kalan yüzde 90'ını yatırıma, hizmete, sağlığa, eğitime ayırabiliyoruz. Bütçe disiplini ekonominin gidişi açısında çok önemli, hem hizmet yapmaya devam edeceğiz hem de ayağımıza ve yorganımıza dikkat edeceğiz. Vergi alanında arka arkaya birçok düzenleme yaptık. Burada vergi politikasında temel amacımız yatırımların teşvik edilmesi üretim maliyetlerinin azaltılması, yatırımı vergi politikası üzerinde teşvik edilmesi."

Ağbal, imalat sanayisinde, Ar-Ge, yenilik, tasarım, makine teçhizat alımları, OSB'lerde altyapı yatırımları gibi pek çok alanda KDV istisnası sağladıklarına dikkati çekerek teşvik belgeli yatırımlar üzerindeki vergisel yükleri düşürdüklerini, kadın istihdamını teşvik etmeye devam ettiklerini, ihracatta KDV iadesinin hızlandırılması noktasında çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir de iş dünyası olarak Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için çalıştıklarına işaret ederek, "Özellikle 2016 yılındaki zorluklara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bizlere sağlanan destek ve teşviklerle ekonomide yüzde 7,4 büyüme yakaladık. Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır felsefesi ile yola devam ettik." ifadelerini kullandı.

Uşak'ın tekstil geri dönüşümünde Türkiye'nin lider şehri olduğunu aktaran Kandemir, İstanbul, Bursa ve Denizli başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde toplanan konfeksiyon atıklarının ekonomiye kazandırılarak katma değer oluşturulduğunu belirtti.

Kandemir, Türkiye'de üretilen battaniyenin yüzde 85'inin Uşak'ta üretildiğini hatırlatarak yılda 250 milyon dolar ihracat seviyesini yakaladıklarını sözlerine ekledi.

Uşak Valisi Salim Demir, köklü bir sanayi altyapısına sahip Uşak'ın verilen teşviklerle ve destekler çok ciddi bir ivme kazanarak büyüdüğünü bildirdi.

Toplantının sonunda Bakan Ağbal'a, Uşak halısı hediye edildi.

Toplantıya AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç ile Mehmet Altay da katıldı.