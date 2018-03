Maliye Bakanı Ağbal Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Siz bakmayın birilerinin oluşturduğu karamsarlık havalarına. Türkiye'yle ilgili sorun dışarda değil ki içerdeki evhamcılarda. Her gün yapılanlara bakıyoruz. Uluslararası firmalar Türkiye'de her gün yeni yatırım yapıyorlar." dedi.

Ağbal, Malatya'daki bir otelde düzenlenen Vergi Dairesi Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada AK Parti hükümetleri olarak 16 yıldır vatandaşın refahını esas alan değişim ve dönüşüm programları uyguladıklarını kaydetti.

Türkiye'nin bu dönemde ekonomik olarak da güçlendiğini ve özel sektör yatırımlarının önemli ölçüde arttığını belirten Ağbal, artan yatırımların ülkenin ihracatının da geliştiğini ifade etti.

Türk ihracatçısının dünyada pazar arayışı içerisinde olduğunu dile getiren Ağbal, "Devlet olarak arkalarındayız, her türlü desteği veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Topladığımız vergilerle veriyoruz. Bugün Türkiye çekim merkezi, herkes gelip yatırım yapmak istiyor. Siz bakmayın birilerinin oluşturduğu karamsarlık havalarına. Türkiye'yle ilgili sorun dışarda değil ki içerdeki evhamcılarda. Her gün yapılanlara bakıyoruz. Uluslararası firmalar Türkiye'de her gün yeni yatırım yapıyorlar." diye konuştu.

Son 15 yılda ülkeye yatırım yapan tüm yatırımcıların kazandığını bildiren Bakan Ağbal, kazançlarını ise tekrar Türkiye'ye yatırdığını söyledi.

Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanında ihtiyacı olan tüm teçhizatını yapabildiğini bildiren Ağbal, ülkenin gelecek dönemde savunma ve güvenlik alanında ihracatçı duruma gelebileceğinin altını çizdi.

Bakan Ağbal, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'nin kendi İHA ve SİHA'larını kullandığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Kendimize güveneceğiz, kimseden eksiğimiz yok fazlamız var. Bu projeler artarak devam edecek. Bugün Türkiye hem Afrin'de operasyon yapıyor hem terör yuvalarını birer birer dağıtıyor ve uluslararası bir çok operasyonda aktif şekilde yer alıyor. Savunma ve güvenlik sanayisinde önemli yatırımlar yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz, topladığımız vergilerle. Bu sene savunma güvenlik bütçesini 2 kat arttırdık. İhtiyacımız neyse dedik bunu karşılarış bütçemizden dedik. Mesele güvenlikse, ülkenin bekasıysa burada seferber oluruz, imkanlarımızı sonuna kadar kullanırız. Bunu yaptık bir sıkıntı var mı? Ekonomi tıkırında işliyor."

Geçen yıl ekonomide sağladıkları başarıları bu yıl da sürdürdüklerini dile getiren Ağbal, son 1 yılda istihdamda 1 milyon 610 bin kişiye yeni istihdam sağlandığını vurguladı.

Ağbal, bir taraftan ekonominin büyüdüğünü bir yandan da vergi topladıklarını belirterek yatırım ve ihracatın hız kesmeden devam edeceğini anlattı.

Bir taraftan ekonomiyi büyüttüklerini diğer yandan ise bütçe disiplininden ödün vermediklerini kaydeden Bakan Ağbal, "Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Doğru işler yapıyoruz ve bu sayede 2017'de içeride ve dışarıda bir çok alanda verdiğimiz teşvikler oldu. Geçen yıl bir çok riskler vardı. 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası ekonomide meydana gelen yavaşlamayı durdurmak ve yukarı yönlü devam ettirmek için olağanüstü gayretler sarfettik. Bu sayede ekonomi yüzde 7'nin üzerine büyüdü." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisi üzerinde sürekli evhamlar üretenlerin ve felaket senaryoları yazanların her defasına hüsrana uğradığının altını çizen Bakan Ağbal, kazanının her zaman ki gibi millet olduğunu belirtti.

"Artık o maliyenin sarı zarflarının devri bitti"

AK Parti hükümetleri olarak vergi konusunda ortaya koydukları bir yaklaşımın olduğunu kaydeden Bakan Ağbal, bunun da vergide adalet olduğunu söyledi.

Vatandaşın alnının teriyle üretip elde ettiği kazancından vergisini vermeye çalıştığını anlatan Bakan Ağbal, ilk olarak vatandaşa hakkının verilmesi gerektiğine değindi.

Toplantıya katılan başkanlara ve müdürlere seslendiğini anlatan Ağbal, "Çıkın dairelerinizden. Esnafımızla elinde ödeme emri geldiğinde tanışmayın. Gidin küçük sanayi sitelerini gezin, esnaf ziyaretleri yapmaya çalışın. Sorunları varsa ona ortak olun. Bazen güzel öneriler de getiriyorlar. Son yaptığımız düzenlemelerde fikirleri hep esnaflarımızdan iş adamlarımızdan duyduk."şeklinde konuştu.

Vergi vermenin her vatandaşın anayasal görevi olduğunu hatırlatan Ağbal, bunun ise ödeme gücüne yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Bunun için kanunların basit, ulaşılabilir ve uygulanabilir olması gerektiğini ifade eden Bakan Ağbal, şöyle devam etti:

"Bir çok müesseseyi yeni yeni getirmeye başladık. Vergisini zamanında ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 5 vergi indirimi getirdik. Vergi borcunu ödeyemeyen vatandaşa sadece iyi gün değil kötü gün dostu olduğumuzu göstermek için kolaylaştırılmış tecil müessesesi getirdik. Maliye olarak vatandaşımızı takip edeceğiz baktık ki ödemesinde sıkıntısı var hemen ödeme emrini göndermeyeceğiz. Gideceğiz soracağız 'Bir sıkıntı var mı? Ne yapabiliriz?' Artık o maliyenin sarı zarflarının devri bitti. O eski saman kağıdından ne yazdığı belli olmayan hukuk metinleri bitti. Biz bunlarla bu işi devam ettiremeyiz. Vatandaşın anlayacağı bir dille iletişim kurmamız gerekiyor."

KDV'de reform

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın teknolojik imkanları çok iyi kullandığını ifade eden Ağbal, en son kurdukları interaktif vergi dairesiyle temel amaçlarının vatandaşın vergi dairesine gitmeden tüm başvurularını elektronik ortamda yapması olduğunu bildirdi.

Bu saydede vergi dairelerinin kapatılmasının söz konusu olduğunu dile getiren Ağbal, sadece yaşlılar için şehirlerin belli noktalarında şubelerin açılabileceğini söyledi.

Katma Değer Vergisi'nde önemli bir reform içeren düzenlemeyi hayata geçireceklerini açılalayan Bakan Ağbal, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mevcut sistemde vatandaşın indiremediği KDV yıllarca üzerinde yük olarak kalırdı. Şimdi biz diyoruz ki en fazla 12 ay içerisinde indiremediyseniz bunu devlet olarak size iade edeceğiz. Arkadaşlar bu düzenleme son derece önemli, vatandaşın işini kolaylaştırıyor. Onun üzerindeki yükü alıyor, nefes aldırıyor. Eğer bunu yapıyorsak Gelir İdaresi'nin bütün pratiklerini değiştireceğiz. Daha fazla takip, izleme, kontrol ve denetim. İndirim yoluna gidilemeyen KDV'yi, 3 ay dedik kanunda, daha kısa bir sürede ödeyeceğiz. Ödeme süreçleri kolay olacak. Ama öbür taraftan da vergi idaresinin yeni döneme hazırlanması lazım. Sistemde risk oluşturan vergi kullanımıyla ilgili çok daha ciddi önemler almamız gerekiyor."