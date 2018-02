Maliye Bakanı Ağbal Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "AK Parti davası dirilişe inanan bir davadır, millete inanan bir davadır. 15 Temmuz alçak darbe girişiminin olduğu o gece bu milleti ayakta tutan esas şuur AK Parti'nin 15 yıldır bu topraklarda millete aşıladığı diriliş ruhuydu ve bunu hiçbir zaman eksik etmeyen bu teşkilatlar yaptı." dedi.

Bakan Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı Şubat Ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatının Türkiye'nin en büyük teşkilatı olduğunu belirterek, "Her yerde varız. Milletin hizmetkarı olma anlayışını her daim, her şeyin üzerinde tutuyoruz ve bu gücü de her zaman teşkilatlarımızdan alıyoruz. AK Parti teşkilatları güçlü teşkilatlardır. Tabandan gelen, halkın içinden gelen teşkilatlardır, halkın ta kendisidir." diye konuştu.

AK Parti teşkilatlarının dava insanlarının teşkilatı olduğuna işaret eden Ağbal, "Bir davaya inanmış insanlardır AK Parti teşkilatları, inandıkları gibi de hizmet etmekten geri durmazlar. AK Parti teşkilatları inançlıdır. Bu memleketin meselelerine her daim sahip çıkarlar, her zaman milletin önünde yürürler. AK Parti teşkilatları her zaman davasının ve liderinin yanındadır. Onun için biz, sizlerle iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Ağbal, AK Parti davasının bir vefa davası olduğunu vurgulayarak, teşkilatın bütün kurucularına teşekkür etti.

AK Parti davasının aynı zamanda büyük bir dava olduğunu aktaran Ağbal, şöyle devam etti:

"AK Parti davası dirilişe inanan bir davadır, millete inanan bir davadır. 15 Temmuz alçak darbe girişiminin olduğu o gece bu milleti ayakta tutan esas şuur AK Parti'nin 15 yıldır bu topraklarda millete aşıladığı diriliş ruhuydu ve bunu hiçbir zaman eksik etmeyen bu teşkilatlar yaptı. Onun için teşkilat olarak sizlerle gurur duyuyoruz. 2019 seçimleri geldiğinde Bayburt hem mahalli idareler seçimlerinde hem de yerel seçimlerde birer destan daha yazacak. Sizde bu inanç, şuur, birlik ve beraberlik oldukça evelallah biz 2019 seçimlerinde de Cumhurbaşkanımıza mahcup olmayacağız."

"Çok rakibimiz var, herkes gözünü Bayburt'a dikmiş, 'Bayburt'u geçebilir miyiz? Yanına yanaşabilir miyiz?' diyor." ifadesini kullanan Ağbal, "Bu nereden geliyor? Sizin gücünüzden geliyor. Gecenin bu saatinde sizi buraya hiçbir zor getirmedi, bu davaya olan inancınız getirdi. Allah hepinizden razı olsun. Burası gönüllü bir kuruluş, buraya inananların kuruluşu. İnşallah 2019 geldiğinde de çok güzel işler yapacağız." dedi.

"Bayburt birinci sınıf, bir numara havalimanına kavuşuyor"

Bakan Ağbal, Bayburt'un hizmetin en güzeline layık olduğunu belirterek, kentte sağlık, eğitim, ulaşım, tarım, spor ve diğer alanlarda yapılan yatırımları anlattı.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın Türkiye'nin her yerinde konuşulan bir konu olduğunu dile getiren Ağbal, şunları kaydetti:

"Bayburt'ta müthiş bir proje devam ediyor. Erzurum'da da Erzincan'da da Trabzon'da da var ama niye Bayburt'ta havalimanı olmasın? Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın talimatları neticesinde Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın ihalesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? 'Ben 2019 seçimlerinde bu havalimanına ineceğim' dedi, dolayısıyla takipçisiyiz bu işin."

Ağbal, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın özellikleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Yolcu kapasitesi 2 milyon. Bütün bu bölgeye hitap edecek bir bölge havalimanı olma özelliği taşıyor. 300 milyon liralık proje bedeli var. 36 bin metrekare apron büyüklüğü var. 3 bin metrekare pisti var. 3 bin metrekare pist, yani bugün büyükşehirlerdeki havalimanlarındaki pist uzunluğu ne ise Bayburt'un pist uzunluğu da aynı olacak. Dolayısıyla Bayburt birinci sınıf, bir numara havalimanına kavuşuyor. Taksi yolu ve 15 bin metrekare terminal binası bir başka özellik. Bu havalimanında yolcu hizmetleri bakımından ihtiyaç olan bütün ihtiyaçlar da karşılanmış olacak. 2019 seçimlerinden önce bu havalimanını hizmete açacağız, artık Bayburtlu hemşehrilerimiz İstanbul'dan buraya gelmek istediklerinde çok kısa mesafede bu havalimanını kullanarak köyüne, beldesine, ilçesine ulaşacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Bakan Ağbal, Bayburt'ta devam eden karayolları yatırım projelerinin bedelinin 1 milyar lira civarında olduğunu aktardı.

"Biz dışarıdan gelmedik, biz milletin içinden geldik"

AK Parti'nin her zaman icraat yapan parti olduğuna dikkati çeken Ağbal, "Bayburtlu bu teşkilatı seviyor, inanıyor. Bayburt bu davaya, bu davanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar sahip çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı bu yolda her seçimde her zaman bayrağı göğüsleyen vilayet Bayburt olmuştur ve Bayburt'la biz ne kadar iftihar etsek azdır." diye konuştu.

AK Parti'nin sadece seçim zamanlarında vatandaşın yanına giden bir parti olmadığına işaret eden Ağbal, şunları söyledi:

"Bu davayı kapı kapı dolaşıp anlatacağız. Bu davanın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın bu millet için, bu ümmet için ne yapmaya çalıştığını anlatacağız. İnşallah önümüz açık, önümüz aydınlık. 2019 seçimlerinde AK Parti bir defa daha milletimizin teveccühünü alacak ve evelallah önce mahalli idareler seçimlerinde, ardından genel seçimlerde bir defa daha bu dava bayrağını göğüsleyecek. Bu millet bir defa daha bu kadrolara, bu teşkilatlara bu milleti yönetme imkanını verecek."

"Bu milet bize inandı, biz de bu millete inanıyoruz"

Milletin her zaman yanlarında yer aldığını dile getiren Ağbal, şöyle devam etti:

"Darbecilere karşı yanımızda yer aldı, milli iradeye karşı duranlara karşı yanımızda yer aldı, parti kapatma oldu yanımızda oldu. Bu milet bize inandı, biz de bu millete inanıyoruz. Neden? Çünkü bu parti, bu teşkilat milletin ta kendisi. Biz dışarıdan gelmedik, biz milletin içinden geldik. Milletin değerleriyle bütünleşen, o değerleriyle özdeşleyen bir davadır bu. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu millete, bu ülkeye, bu devlete biçtiği misyon bugüne ait bir misyon değildir, çağlar üstü bir misyondur ve evelallah bu diriliş ruhunu, bu inancı, bu imanı önce Türkiye'de, sonra bütün bu coğrafyada bu teşkilatlar, bu parti ve bu davanın lideri inşallah hayata geçirecek."

Ağbal, Afrin'de milletin birliği, beraberliği, güvenliği için canını feda eden şehitlere rahmet dileyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onların mekanı cennet. Bu topraklarda bin yıldır İslam inancının ayakta durması için, bu milletin onurunun ayakta durması için on binlerce, yüz binlerce şehit verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Neden? Bu milletin bütün bu coğrafyaya bir borcu var. Bugün Suriye'de, Irak'ta askerlerimizin yürüttüğü operasyon bizim beka sorunumuzdur ve Türkiye Cumhuriyeti bu bölgede hesapları olanlara, oyun kuranlara öyle bir ders verecek ki herkes bu miletin ne olduğunu bir defa daha görecek."

Bayburt Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi ve yöneticiler katıldı.