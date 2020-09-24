Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon'a geldi
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Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon'a geldi

24.09.2020 22:24 | Son Güncelleme: 24.09.2020 22:28
Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Malili 24 yaşındaki kanat oyuncusu Fousseni Diabate, kente geldi.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Malili 24 yaşındaki kanat oyuncusu Fousseni Diabate, kente geldi.

Saat 22: 00'de Trabzon Havalimanı'na inmesinin ardından dış hatlar bölümünden çıkış yapan ve Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Fousseni Diabate, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.Bordo-mavililerde, yarın Malili 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferine resmiyet kazandırılması bekleniyor. Leicester City oyuncusu olan ve 2019-20 sezonunda Fransa Lig 1 ekiplerinden Amiens forması giyen Diabate, 24 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon'a geldi
Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon'a geldi
Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon'a geldi
Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon'a geldi
Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon'a geldi
Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon'a geldi
Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon'a geldi
Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon'a geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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