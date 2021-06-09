Malik Yılman Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor
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Malik Yılman Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor

Malik Yılman Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Samandağ Belediyesi'ne bağlı ekipler Malik Yılman Caddesi'nde ki çalışmalarını sürdürüyorlar.

Samandağ'da ana arterlerde asfaltlama çalışmalarının başlamasıyla birlikte Samandağ Belediyesi'ne bağlı ekipler asfalt çalışmaları öncesinde sınır tespiti yaparak yolu işgal eden alanları kaldırıyor ve genişletilen yolun duvar örme ve kaldırım yapım çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Ayrıca ekipler yol çalışmaları öncesi altyapı çalışmaları kapsamında büz döşeme çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Son olarak Malik Yılman Caddesi'nde yolu işgal eden alanları kaldıran Samandağ Belediyesi'ne bağlı ekipler, cadde üzerinde yol genişletme ve kot düşürme çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

Samandağ Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada: "Malik Yılman caddesinde mevcut yıpranmış parkeyi kaldırarak yolun zemin düzenleme ve kot düşürme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, yolu işgal eden alanları kaldırarak yolu genişletiyor,yeni kaldırımlar yapıyor veçift taraflı duvar örme çalışmaları gerçekleştiriyoruz.İleride yaşanacak sorunların önüne geçebilmek ve yol ömrünü uzatabilmek için alt yapı çalışmaları kapsamında büz döşeme vesu tahliyesini sağlayabilmek için mazgal yapım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İfadeleri kullanıldı.

Kaynak: Bültenler

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