Mali'ye uygulanan yaptırımlar konusunda gözler Batı Afrika blokunda
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Mali'ye uygulanan yaptırımlar konusunda gözler Batı Afrika blokunda

Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın devrilmesinin ardından bugün yapacağı zirvede, ülkeye uygulanan ambargonun devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai karara varılması bekleniyor.

Mali'ye uygulanan yaptırımlar konusunda gözler Batı Afrika blokunda
26.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:42

Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın devrilmesinin ardından bugün yapacağı zirvede, ülkeye uygulanan ambargonun devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai karara varılması bekleniyor.

Başkent Bamako'da 22-24 Ağustos'ta başta askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) ve devrik lider Keita ile olmak üzere bir dizi görüşme yapan ECOWAS heyeti, videokonferans yoluyla düzenlenecek zirvede, bölgedeki izlenimlerini diğer üye ülke liderlerine aktaracak.

Zirvede, ECOWAS'a üye 14 ülkenin Mali'yle hava ve kara sınırlarını kapatarak, ekonomik ve ticari faaliyetleri durdurması kararı da değerlendirmeye alınacak.

Hala cuntanın elinde tutulan Keita'nın, kendisini ziyaret eden ECOWAS heyetine, "Zorla istifa etmediği ve görevine geri dönmek istemediğini" söylemesinin, yaptırım kararının kalkmasına ya da gevşemesine neden olabileceği tahmin ediliyor.

CNSP ile görüşmelerde sivil ve siyasi geçiş sürecine ilişkin somut bir karara varamayan heyetin, bu konuyu da zirvede tartışmaya açacağı, cuntanın önerilerini paylaşacağı belirtiliyor.

Ziyaret sonrası basına, ECOWAS heyetinin ülkeden olumlu bir intiba ile ayrıldığı yansımıştı.

"Denize kıyısı olmayan ülkelere sınırları kapatamazsınız"

Diğer yandan, başından bu yana muhalefet cephesi M5 RFP tarafından sertçe eleştirilen ambargo kararına tepkiler de devam ediyor.

M5 RFP'nin liderlerinden Choguel Kokalla Maiga, yerel basına yaptığı açıklamada, ECOWAS'ın yaptırımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Maiga, ECOWAS'ın neden Mali halkını cezalandırdığını anlayamadıklarının altını çizerek, "ECOWAS Komisyonu Başkanı, iç tüzüğü ve uluslararası anlaşmaları okumalı. Zira ECOWAS halklara değil sadece hükümetlere yaptırım uygulayabilir. 1985'te Mali tarafından imzalanan Deniz Hukuku Anlaşması, deniz sınırı olmayan ülkelere sınır kapatmayı engelliyor. Böyle bir karar ancak Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uluslararası Frankofoni Örgütü (OIF) de darbenin ardından Mali'nin üyeliğini askıya aldığını duyurdu.

OIF'den yapılan açıklamada, devrik lider Keita'nın serbest kalması çağrısında bulunuldu ve yakın zamanda bölgeye durum değerlendirmesi için bir heyet gönderileceği belirtildi.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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