Mali'ye göre maruz kaldığı ekonomik yaptırımlar haksız ve gayrimeşru - Haberler
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Mali'ye göre maruz kaldığı ekonomik yaptırımlar haksız ve gayrimeşru

AA, Fatma Esma Arslan - Güncel
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Mali'ye göre maruz kaldığı ekonomik yaptırımlar haksız ve gayrimeşru

Mali, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği'nin (UEMOA) uyguladığı yaptırımların haksız ve gayrimeşru olduğunu belirtti.

Mali, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği'nin (UEMOA) uyguladığı yaptırımların haksız ve gayrimeşru olduğunu belirtti.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, UEMOA'nın ülkeye 9 Ocak'tan bu yana uyguladığı yaptırımlarla ilgili Mali tarafının resmi olarak bilgilendirilmediği kaydedildi.

Sürece ilişkin bilgilendirilmediklerinden prosedür ihlali yapıldığı belirtilen açıklamada, yaptırımlar, "haksız, gayrimeşru ve insanlık dışı" olarak tanımlandı.

Mali, geçen hafta, 31 milyon dolarlık tahvil ödemesini gerçekleştiremediği için temerrüde düşmüştü.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), ilk darbenin yapıldığı Ağustos 2020'den bu yana Mali'deki geçiş hükümetinden seçim takvimi belirlemesini istiyordu.

Asker ağırlıklı hükümetin demokratik seçimleri 5 yıl yapacağını duyurmasıyla başta ECOWAS olmak üzere bölgesel örgütler 9 Ocak'tan itibaren Mali'ye çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı.

ECOWAS ülkeleri Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatırken Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki Mali varlıkları da donduruldu.

Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alındı.

Öte yandan Mali'deki cunta hükümetinde görevli aralarında Başbakan Choguel Maiga'nın da bulunduğu 5 isme yönelik Avrupa Birliği'nden yaptırım kararı alınmıştı.

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AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Batı Afrika, Ocak, Güncel, Haber

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