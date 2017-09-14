Mali Uzlaşı Kanun Tasarısı" Protestosu

Tunus'un başkenti Tunus'taki parlamento binası önünde toplanan sivil muhalefet örgütlerinden "Affetmiyorum Hareketi" yanlısı bir grup, Tunus'ta ekonomiyi canlandırmak adına Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin girişimiyle sunulan Mali Uzlaşı Kanunu Tasarısını protesto etti. Parlamento içinde de görüşmeler devam ederken tasarıya karşı çıkan siyasi parti yetkilileri de basın açıklaması yaptı.