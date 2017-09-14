Mali Uzlaşı Kanun Tasarısı" Protestosu

Mali Uzlaşı Kanun Tasarısı" Protestosu

Tunus'un başkenti Tunus'taki parlamento binası önünde toplanan sivil muhalefet örgütlerinden "Affetmiyorum Hareketi" yanlısı bir grup, Tunus'ta ekonomiyi canlandırmak adına Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin girişimiyle sunulan Mali Uzlaşı Kanunu Tasarısını protesto etti.

Mali Uzlaşı Kanun Tasarısı

Tunus'un başkenti Tunus'taki parlamento binası önünde toplanan sivil muhalefet örgütlerinden "Affetmiyorum Hareketi" yanlısı bir grup, Tunus'ta ekonomiyi canlandırmak adına Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin girişimiyle sunulan Mali Uzlaşı Kanunu Tasarısını protesto etti. Parlamento içinde de görüşmeler devam ederken tasarıya karşı çıkan siyasi parti yetkilileri de basın açıklaması yaptı.